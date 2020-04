La Ligue 1 si dà una data: proposta la ripartenza per il 17 giugno

In attesa di capire cosa verrà fuori dalla riunione UEFA anticipata a martedì 21 luglio, la Francia diventa la prima lega calcistica nel provare a volersi dare delle date concrete per la ripartenza. Con un comunicato ufficiale infatti Ligue 1 e Ligue 2, i primi due campionati professionistici d’Oltralpe, hanno votato all’unanimità per la ripresa dei campionati.

Date certe, o per lo meno un tentativo. Nonostante le varie difficoltà, la volontà della Ligue 1 sarebbe quella di riprendere il prossimo 17 giugno. Un concentrato di partite che dovrebbe terminare il 25 luglio.

Dunque poco più di un mese, in modo tale da poter permettere alla stagione 2020/21 di partire senza ritardi, con l’inizio della nuova stagione fissato per il 22-23 agosto.

Vedremo se in Francia riusciranno davvero a riprendere, ma intanto ci sono per lo meno dei tentativi di bozze ufficiali. Inutile sottolineare come tutte le partite della stagione in corso verrebbero disputate nel regime di porte chiuse.