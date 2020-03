Prosegue il buon momento di forma del Lione di Rudi Garcia. Dopo la prestigiosa vittoria sulla Juventus nell’andata degli ottavi di Champions League, la festa prosegue ancora grazie al successo nel sentito “derby” contro il Saint-Etienne.

A Lione gli uomini di Garcia si impongono per 2-0 grazie a una doppietta di Moussa Dembele, prima bravo a sbloccare la gara alla mezz’ora e poi freddissimo nel recupero a trasformare con un cucchiaio il calcio di rigore.

Al Lione annullato anche un gol nella ripresa dopo un controllo al VAR.

Per la squadra di Garcia dunque arriva il terzo successo consecutivo tra campionato e Champions; con 3 partite per giunta tutte terminate senza subire gol.

Fin qui le notizie positive perché di negativo per il Lione c’è ancora la posizione in classifica. L’OL resta infatti al quinto posto della Ligue1, a quota 40 punti, a -6 dal Lilla quarto e avente diritto a un posto in Europa League.