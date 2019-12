Ligue1: Il PSG passa 3-1 a Montpellier, 11esimo gol stagionale per Icardi

Il Paris Saint-Germain supera 3-1 in trasferta il Montpellier nella gara valida per la diciasettesima giornata di Ligue1 e si riporta a +8 in classifica sulla seconda, l'Olympique Marsiglia, salendo a 39 punti. L'autorete di Paredes al 41' illude i padroni di casa, che nella ripresa subiscono il ritorno del Psg con le reti nel quarto d'ora finale di Neymar, Mbappè e Icardi, messe a segno tra il 30' e al 36'.