Ancora nel segno di Neymar. Grazie a un gol firmato dal brasiliano all'87', il Paris Saint Germain vince 1-0 a Lione nel posticipo della sesta giornata di Ligue 1 e conserva il primato solitario in classifica portandosi a +3 sulla coppia delle più immediate inseguitrici formata da Angers e Nizza. Per i parigini si tratta del quarto successo di fila in campionato e per Neymar è il secondo gol consecutivo: aveva deciso anche la sfida di sabato scorso al Parco dei Principi contro lo Strasburgo andando a segno con una spettacolare rovesciata.

Choupo Moting spreca, Neymar la risolve

Partita tutto sommato a senso unico quella che va in scena a Lione dove il PSG, pur senza incantare, spinge costantemente alla ricerca del gol. Nella prima frazione di gioco le occasioni migliori capitano sui piedi di Choupo Moting che al 12' impegna Lopes con un diagonale di destro e poco dopo la mezz'ora lascia partire una conclusione ravvicinata che, smorzata da Denayer, finisce docilmente tra le braccia del portiere del Lione. Il camerunese è scatenato ma poco concreto negli ultimi 16 metri: al 72', tutto solo in area leggermente decentrato, spara col sinistro e sfiora il palo. Ma all'87' la difesa del Lione capitola: al termine di un'azione manovrata orchestrata da Verratti, Di Maria verticalizza per Neymar che, circondato da 3 difensori avversari, si porta il pallone sul sinistro e trafigge Lopes con un rasoterra a incrociare nell'angolino basso.