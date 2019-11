a breve il servizio completo...

Il tabellino

DIJON-PSG 2-1 (primo tempo 1-1)

Dijon (4-4-2): Gomis, Chafik (dal 33’ Mendyl), Coulibaly (dal 29’ Amalfitano), Ecuele Manga, Muzinga, Baldé (dal 53’ Mavididi), Lautoa, Ndong, Chouiar, Cadiz, Tavares. All. Jobard

PSG (4-3-3): Navas, Dagba, Diallo (dall’80’ Draxler), Kimpembe, Bernat (dal 64’ Kurzawa), Gueye, Marquinhos, Paredes (dal 71’ Cavani), Di Maria, Icardi, Mbappé. All. Tuchel



Arbitro: Ruddy Buquet (Amiens)

Gol: 19’ Mbappè (P), 45’+6’ Chouiar (D), 47’ Cadiz (D)



Assist: Di Maria



Ammoniti: Ndong, Cadiz, Mendyl (D), Kimpempe, Draxler (P)



La cronaca in 4 momenti chiave

19’ VANTAGGIO DEL PSG - Di Maria spacca in due la difesa di casa e serve un filtrante al bacio per Mbappè: l'enfant prodige dei parigini si inventa uno scavetto di esterno destro che beffa Gomis. Quinti gol in campionato per il classe '98. Psg avanti 1-0

33’ SCONTRO DURISSIMO TRA GOMIS E CHAFIK - Botta spaventosa sulla tempia per il difensore francese: attimi di paura al Gaston Gerard, ma alla fine il giocatore riprende conoscenza. Necessario l'intervento della barella e il secondo cambio nella prima mezz’ora per il Dijon

45’ + 6’ PAREGGIO DEL DIJON ALLO SCADERE DEL PRIMO TEMPO - Meritatissimo 1-1, troppo ferma la difesa dei parigini. Palla tesa di Ndong dalla destra, Navas esce malissimo e si fa scappare il pallone: sulla défaillance del portiere costaricano si avventa Chouiar che riporta in parità il punteggio con un tap-in

47’ IL DIJON COMPLETA LA RIMONTA E VA AVANTI 2-1 - Azione prolungata e caparbia di Cadiz che si beve tre parigini in area e batte Navas. Padroni di casa meritatamente in vantaggio