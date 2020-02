Il Lione ritrova l'ebrezza della vittoria nel momento più opportuno: a pochi giorni dall'andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus. Dopo aver conquistato 2 punti nelle ultime 4 partite di Ligue 1, gli uomini di Rudi Garcia escono da Metz con un successo più importante per il morale che per la classifica, ancora complicata nella corsa all'Europa. La testa degli ospiti è tutta al confronto europeo con i bianconeri: il tecnico ex Roma vara un inedito 3-4-3 con diversi cambi rispetto alla formazione tipo e il match non offre grandi emozioni fino al recupero del primo tempo, quando Oukidja neutralizza il rigore di Cornet ma avanza troppo. Penalty da ripetere, Dembele non sbaglia. La ripresa si trascina senza patemi fino agli ultimi minuti: una follia di Diallo lascia il Metz in dieci uomini, nel recupero Aouar sfrutta il forcing finale dei padroni di casa per trovare il 2-0. Ma Rudi Garcia trema per le condizioni di Dembele, uscito nel finale di partita per un duro colpo.

Il tabellino

METZ LIONE 0-2 (primo tempo 0-1)

METZ (4-3-3): Oukidja; Centonze, Bronn, Boye, Udol; Fofana, N'Doram, Angban (dal 79' Gakpa); Nguette (dall'88' Yede), Diallo, Niane (dal 79' Ambrose). All. Hognon.

LIONE (3-4-3): Lopes; Marcelo, Denayer, Marçal; Dubois, Guimaraes, Tousart, Cornet; Toko Ekambi (dall'86' Aouar), Dembélé, Terrier. All. Garcia.

Gol: Dembele (45+8), Aouar (90'+4).

Ammoniti: Cornet (L), Oukidja (M).

Le penalty de Moussa Dembélé (Lyon) face à MetzGetty Images

La cronaca in 5 momenti chiave

45’+4 RIGORE PER IL LIONE – Penalty per gli ospiti dopo un lungo consulto del Var per mani di Udol.

45’+8 RIGORE DA RIPETERE, LIONE IN VANTAGGIO - Dal dischetto si presenta Cornet che si fa parare il rigore da Oukidja. Il portiere, però, avanza troppo e il penalty è giustamente da ripetere: Rudi Garcia cambia tiratore e affida il rigore a Dembele, che non sbaglia e porta avanti i suoi.

82' CARTELLINO ROSSO PER DIALLO - Colpo in faccia a Marcal a gioco fermo: dopo un consulto al Var l'arbitro decidere di espellere il capitano del Metz.

90'+4 RADDOPPIO DEL LIONE - Angolo del Metz, sale anche Oukidja: gli ospiti ripartono in contropiede e trovano il raddoppio a porta sguarnita.

90'+6 FUORI DEMBELE PER INFORTUNIO - L'attaccante del Lione resta a terra in occasione dell'angolo per il Metz da cui nasce il raddoppio e viene sostituito: condizioni da monitorare in vista della Juventus.

Il momento social del match

Il migliore

Jason DENAYER - Partita eroica da parte del capitano del Lione. Lotta dall'inizio alla fine in un match dall'agonismo basso e resta in campo a combattere nonostante il colpo alla caviglia rimediato nel finale di partita.

Il peggiore

Habib DIALLO - Se un capitano è il migliore in campo, l'altro è il peggiore. Tradisce i suoi perdendo la testa nel momento di massima spinta colpendo al volto Marcal: rosso diretto e Metz in dieci uomini. Partita chiusa da quel momento.