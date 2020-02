E' tutto facile per il Paris Saint Germain che, al Parco dei Principi, annienta il Dijon con un sonoro 4-0. Nonostante un match giocato a ritmi bassissimi, la squadra di Tuchel riesce a vincere e tenere ben 13 punti di vantaggio sul Marsiglia secondo.

Va tutto bene ai padroni di casa. Mbappé è sontuoso e fa quello che vuole, Cavani non segna ma è sempre utile alla squadra, bene Draxler entrato al posto di Di Maria infortunato, non si sente poi tanto l'assenza di Verratti a centrocampo. Unica nota negativa le dormite in difesa: ogni tanto il PSG si addormenta e stacca la spina, soprattutto dietro. Contro il Dijon non si sono corsi pericoli, ma contro squadre più forti, ad esempio in Champions League, non si può mai abbassare l'attenzione.

Malissimo gli ospiti, mai veramente pericolosi nonostante un PSG tutt'altro che al 100%. Solo Balde ci prova in qualche occasione, poi poco altro. La classifica non sorride, la salvezza non sarà facile da raggiungere.

Tabellino

PSG: Navas; Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Kehrer; Gueye, Kouassi (dal 71' Paredes), Di Maria (dal 18' Draxler), Sarabia, Di Maria, Mbappé, Cavani (dal 71' Icardi).

DIJON: Runarsson, Alphonse, Coulibaly (dal 75' Cadiz), Ecuele Manga, Aguerd, Mendyl, Ndong, Mavididi (dal 63' Sammaritano), Lautoa (dal 72' Amalfitano), Balde, Tavares.

GOL: Sarabia (P), Mbappé (P), Icardi (P), Mbappé

AMMONITI: Bernat (P),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Leonard

La cronaca in 11 momenti chiave

03' SUBITO IL PSG: Sarabia porta in vantaggio i suoi! Cross di Mbappe ma la difesa spazza, dal limite Marquinhos prova il tiro ma Sarabia è lesto a deviarlo in porta.

08' KEHRER DI TESTA: Cross dalla sinistra di Sarabia per la testa del terzino che stacca benissimo, ma il portiere ci mette la mano e respinge.

COSA HA SBAGLIATO MBAPPE': Cross dalla destra di Di Maria per il francese che, solissimo, colpisce di testa ma la mette alto sopra la traversa.

24' BOTTA DI DRAXLER: Mbappè serve il compagno che in area prova il diagonale di destro. Il portiere mette in corner.

36' CAVANI SI MANGIA UN GOL INCREDIBILE: Altra giocata pazzesca di Mbappé che mette in mezzo il pallone rasoterra per Cavani che da due passi la mette alta.

42' ANCORA MBAPPE': Largo non di molto il suo tiro a giro dal limite dell'area.

59' CAVANI SBAGLIA! Assist di tacco stupendo di Mbappé per Cavani che anche lui prova a deviare in porta di tacco ma la mette fuori.

69' PALO DI SARABIA: Cross basso dalla destra per l'attaccante che da centro area tira a botta sicura ma colpisce la base del palo.

75' MBAPPE' SEGNA IL 2-0: Palla lunga per il francese che, solo davanti al portiere, lo salta e deposita in rete.

77' TORNA AL GOL MAURITO: Servito da Mbappé l'ex Inter trafigge il portiere con un bel diagonale. Gol nel momento peggiore nella sua carriera al PSG.

90' DOPPIETTA DI KYLIAN: MBAPPE': Dal corner palla in mezzo, mischia in area e la sfera arriva sul destro del francese che la mette dentro.

MVP

Kylian MBAPPE': Cosa dire, giocatore stellare. Oggi per oltre un'ora è l'unico che gioca a ritmo elevati. Ogni volta che tocca palla crea qualcosa di spettacolare. Segna, serve assist, va vicino al gol più volte. Sempre pericoloso. Perfetto.

Promosso

Julian DRAXLER: Buttato nella mischia dopo pochi minuti per l'infortunio di Di Maria, risponde presente. Ottime giocate, diverse conclusioni degne di nota. Può essere utilissimo alla causa anche nel match di ritorno di Champions.

Bocciato

Nayef AGUERD: Partita veramente difficile la sua. Cavani, Draxler e compagnia gli spuntano ovunque. Poi sbaglia completamente l'intervento sia nel gol di Mbappé che in quello di Icardi. Malissimo.