Neymar ancora uomo partita per il PSG, solo panchina per Icardi

Ancora Neymar, sempre più Neymar. Il numero dieci brasiliano è il match winner di giornata nella sfida del PSG in casa del Bordeaux grazie a un tap-in vincente col piattone destro da pochi passi su assist di un ispiratissimo Mbappé al 70esimo minuto di gioco.

Solo panchina, invece, per Maurito Icardi che ormai non vede il campo dal successo contro il Real Madrid in Champions dello scorso 18 settembre. Grazie alla vittoria di oggi per 1-0 a Bordeaux la formazione di Tuchel sale a quota 18 punti nella classifica della Ligue 1.