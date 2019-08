Un giudice brasiliano ha archiviato il caso di stupro contro Neymar per insufficienza di prove. Lo riferiscono fonti giudiziarie ad AFP. La decisione arriva in relazione alla richiesta del pubblico ministero di poco più di un mese fa dopo che anche la polizia aveva chiuso il caso per mancanza di prove.

Fin da quando è stato accusato dalla modella Najila Trindade, l'attaccante del Psg si è sempre dichiarato innocente. Il caso risale a giugno, quando la modella aveva raccontato di aver mantenuto dei contatti con l'attaccante via social network, era stata poi da lui invitata a Parigi per conoscere la città e, una volta nell'hotel prenotato per la ragazza, l'avrebbe costretta a un rapporto sessuale da lei non voluto. Per lo spavento e la paura, la ragazza avrebbe taciuto finché era in Francia per poi denunciarlo una volta rientrata a Parigi.

Ma O'Ney si è sempre difeso, ribattendo che da parte della ragazza si trattava soltanto di un ricatto.