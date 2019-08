Neymar, Draxler, il modulo: il PSG è già in difficoltà! Tuchel rischia di saltare?

Si fa gà dura in casa PSG. Le prestazioni non arrivano, ma la squadra di Tuchel è già costretta ad inseguire dopo la sconfitta per 2-1 contro il Rennes alla seconda giornata. Insomma, ci sono già problemi all’interno dello spogliatoio. Nessuno ha litigato con Tuchel, sia chiaro, ma in molti ormai si chiedono se questa è la giusta direzione per portare a vincere il PSG. A farsi questa domanda sono proprio i giocatori...

Ma con che modulo gioca il PSG?

La nuova polemica è montata dopo la sconfitta in Ligue 1, già alla seconda giornata, contro il Rennes. Quella bretone è una delle migliori formazioni del campionato e, non a caso, ha battuto proprio il PSG in finale di Coppa di Francia. Il PSG però non si è proprio visto al Roazhon Park ed è passato in vantaggio con Cavani solo grazie ad una disattenzione difensiva dei padroni di casa. Poi è stato un monologo del Rennes che ha fatto quello che ha voluto nella metà campo avversaria. Il perché? In molti attribuiscono la ‘pochezza di idee’ del PSG ad un modulo troppo distante dalle caratteristiche dei giocatori. Marquinhos playmaker, Draxler interno di centrocampo, Di Maria vaga senza meta, Verratti non sa a chi passarla. Il giornale francese Le Parisien, molto vicino ovviamente ai parigini, avrebbe raccolto diversi malumori da parte dei giocatori al parcheggio dopo la partita: “Ma che con modulo abbiamo giocato oggi?”. Non può essere solo l’assenza di Neymar...

Video - Verratti: "Mi sento bene al PSG. Neymar? L'immagine che vedete è diversa dalla realtà" 01:59

C’è anche un caso Draxler

Intanto è scoppiato anche il caso Draxler, con il tedesco che si è lamentato del poco utilizzo. E quel poco (aggiungiamo noi), lo vede impiegato in un ruolo non suo. Draxler non è una mezzala e l’ha dimostrato in più occasioni, ma dopo la partita di Rennes è stato uno dei più tartassati per la sua prestazione. Il problema è a monte, con un modulo che non rispetta le caratteristiche dei giocatori. Forse l’ex Schalke 04 sbaglia nelle dichiarazioni, ma Tuchel sbaglia nell’applicare le sue idee con questo tipo di formazione.

La formazione contro il Rennes

PSG (4-3-3): Areola; Meunier, Thiago Silva, Diallo, Bernat; Verratti, Marquinhos, Draxler; Mbappé, Cavani, Di Maria

Il caso Neymar

Intanto il caso di Neymar non si è risolto. Escludiamo l’ipotesi Juventus, il brasiliano è ancora inseguito da Barcellona e Real Madrid. Neymar ha fatto capire di volersene andare via, nonostante il parere dei connazionali e di Tuchel, ma il PSG chiude ad una possibile cessione al Barcellona che aveva comunque offerto 100 milioni più i cartellini di Rakitic e Coutinho per il classe ’92. Infine il Real Madrid, ma sono stati proprio i blancos ad allontanarsi dopo che i parigini avevano chiesto Modric e Varane come merce di scambio. Quale sarà il suo futuro? Leonardo dice che è completamente integrato dopo l’infortunio e il giocatore si allena con la squadra agli ordini di Tuchel. Però non è stato ancora convocato in stagione...