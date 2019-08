Neymar separato in casa PSG: snobba Leonardo, viene scacciato da Mbappe durante i festeggiamenti

Divampa il caso Neymar alla corte del PSG e anche in una giornata di gloria per il club parigino – contraddistinta dalla vittoria in Supercoppa contro il Rennes – si finisce inevitabilmente di parlare dell’attaccante brasiliano che smania dalla voglia di tornare al Barcellona.

La giornata a Shenzhen (teatro della sfida contro il Rennes) si era aperta in modo emblematico con Neymar che nelle fasi di riscaldamento prima della partita evitava accuratamente la stretta di mano col direttore sportivo Leonardo reo di non voler intavolare un dialogo con il Barcellona.

Poi a margine del successo di Di Maria & company uno spaesato “O’Ney” veniva in un primo momento tirato in mezzo nei festeggiamenti da Marco Verratti (quasi a forza) quindi scacciato da un minaccioso Kylian Mbappe. Sempre più separato in casa, dunque, il campione brasiliano: francamente la vicenda sta assumendo contorni surreali. Quale sarà la prossima puntata?