Neymar show a Parigi: rovesciata e 1-0 PSG con lo Strasburgo, esordio per Icardi

Con uno spettacolare gol di Neymar al 92' il Psg supera in casa per 1-0 lo Strasburgo nella quarta giornata della Ligue 1. Diallo mette un pallone in mezzo per il brasiliano che segna con una sforbiciata con il piede sinistro che fa venir giù il Parc quando ormai gli ospiti pregustavano il colpaccio. Neymar protagonista assoluto: nel finale annullato il gol della possibile doppietta a O'Ney. (offside).

Da rilevare l'esordio per l'ex nerazzurro Mauro Icardi entrato al '63' al posto di Choupo-Moting, con tanto di piccola "particina" nel gol partita: suo lo scarico per l'accorrente Diallo, autore del cross per l'attaccante brasiliano.