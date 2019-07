Neymar è rientrato a Parigi. Lo riferisce l'emittente radiofonica francese RMC. L'attaccante brasiliano è da settimane in guerra aperta con il suo club, il Paris Saint-Germain, a cui ha comunicato la volontà di tornare al Barcellona. Il suo entourage ha confermato all'AFP che Neymar "si presenterà oggi" senza specificare "l'ora esatta" del suo arrivo a Parigi. Con la ripresa degli allenamenti, l'attaccante brasiliano avrà anche l'occasione per fare il punto sul suo futuro con il neo ds del PSG Leonardo. Il suo ritorno in Catalogna, tuttavia, non sarà facile, visto che Leonardo ha aperto la porta a una cessione soltanto "se c'è un'offerta che vada bene a tutti", evocando semplicemente "contatti molto superficiali" con il Barça. Inoltre, domenica il quotidiano sportivo catalano Mundo Deportivo ha rivelato che le autorità fiscali spagnole potrebbero chiedere 35 milioni di euro a Neymar per una presunta evasione fiscale.

Le dichiarazioni di Leonardo

" Il passaggio al Barcellona di Neymar appare "complicato "

E' quanto ha riferito il direttore sportivo del Psg, Leonardo, allo stesso attaccante nelle loro ultime conversazioni prima del rientro del giocatore a Parigi. Lo riferisce 'L'Equipe'. Prima della riunione di oggi con la dirigenza, durata circa tre ore, l'ex Milan aveva già avvertito il connazionale che sogna di ritornare al Camp Nou sulle difficoltà dell'operazione. Difficoltà legate soprattutto alla situazione economica dei catalani, che hanno già messo a segno due colpi come De Jong e Griezmann. Nell'incontro odierno, che il quotidiano 'Sport' definisce 'freddo', Neymar ha ribadito la sua intenzione di lasciare il Psg. Uscito dagli uffici del club, il nazionale verdeoro si è allenato individualmente in palestra.

Il caso dell'invervista rubata

E poi c'è il caso dell'intervista sparita riportato proprio dal "Mundo Deportivo": un'intervista esclusiva a una tv brasiliano che avrebbe contenuto dichiarazioni scottanti di O'Ney e che sarebbe dovuta andare in onda oggi; secondo il quotidiano sportivo catalano la suddetta intervista sarebbe stata rubata. Una spy story in piena regola, insomma.