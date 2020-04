Paura per Junior Sambia del Montpellier: è in terapia intensiva, sospetto Coronavirus

Dal nostro partner OAsport.it

Arriva una brutta notizia dalla Francia. Come riportato da L’Equipe, il centrocampista transalpino classe 1996, Junior Sambia, sarebbe stato ricoverato d’urgenza lunedì scorso, con sintomi che farebbero pensare al Coronavirus. Fino ad ora in Ligue 1 non era stato annunciato nessun caso di Covid-19 mentre in Ligue 2 lo scorso marzo invece risultato positivo il sudcorano Hyun-jun Suk, che gioca a Troyes.

Il comunicato della società che non conferma i rumors sulla positività da Covid-19: “A seguito di problemi digestivi e respiratori, uno dei nostri giocatori è stato ricoverato a Montpellier in un ambiente specializzato per beneficiare delle cure appropriate”.

Ligue 1 La Ligue 1 si dà una data: proposta la ripartenza per il 17 giugno 20/04/2020 A 15:40

Sambia, che è di Lione ma dall'inizio del lockdown aveva sceto di rimanere nella sua casa di Montpellier, sarebbe da ieri in rianimazione dopo che le sue condizioni si sono aggravate.

Play Icon WATCH Borussia Dortmund, distanza di sicurezza e piccoli gruppi: l’allenamento ai tempi del coronavirus 00:01:56

Ligue 1 L'Olympique Marsiglia apre il centro sportivo alle donne vittime di violenze domestiche 19/04/2020 A 21:37