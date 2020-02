Pazzo Psg: rimonta da 0-3 con Icardi, ma si fa raggiungere al 91' dall'Amiens sul 4-4

Allo Stade de la Licorne Psg e Amiens, rispettivamente prima e penultima del campionato oltralpe, salgono sulle montagne russe e diventano le protagoniste della partita più pazza della stagione. Otto gol, rimonte e contro-rimonte e tante, tantissime sorprese, come quella del giovanissimo Tanguy Kouassi che ha esordito in Ligue 1 e in Champions a 17 anni lo scorso dicembre, ha segnato il primo gol con la maglia del Psg in Coppa di Francia sigillando la rete numero 4000 del club di Nasser Al-Khelaifi e, non contento, stasera ha firmato la sua prima doppietta in campionato 4 mesi prima di diventare maggiorenne.

Nel primo tempo i padroni di casa approfittano dell’assenza di Neymar e Mbappe, preservati per l’ottavo di Champions contro il Borussia Dortmund (in campo la coppia inedita Icardi-Cavani) e delle amnesie difensive dell’ex rossonero Thiago Silva, protagonista di una prestazione gravemente insufficiente al fianco del 17enne. I gol di Guirassy, Kakuta e Diabatè arrivano dalla sua parte, tutti nei primi 40 minuti. All’orizzonte si intravede la prima sconfitta del Psg dal lontano 1° novembre. Appena prima di rientrare negli spogliatoi il primo lampo dei campioni di Francia con il tap-in di Herrera sugli sviluppi di un calcio d’angolo, riaccende le speranze.

Ad inizio secondo tempo Tuchel inserisce Marquinhos al posto dell’irriconoscibile Thiago Silva, entra Verratti e il Psg cambia la musica, raggiungendo e superando l’Amiens prima con la doppietta di testa di Kouassi e poi con il gol di Icardi (19° stagionale), pescato tutto solo da Bernat. La partita sembra in ghiaccio per i parigini, ma nel finale un contropiede orchestrato da Cornette e finalizzato da Guirassy regala l’impresa ai padroni di casa, che rimangono così in corsa per la salvezza a – 4 dal Dijon quartultimo. Nessun problema, invece, per il Psg che rimane saldamente in vetta alla classifica a +13 dal Marsiglia.