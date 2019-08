Prima sconfitta per il PSG! Cavani non basta, 2-1 a Rennes con gol di Niang

Il PSG sbatte ancora una volta la testa contro il Rennes. Dopo la finale di Coppa di Francia persa lo scorso maggio, i bretoni fanno uno scherzetto alla squadra di Tuchel che rimedia già la prima sconfitta stagionale lasciando così la vetta della classifica proprio al Rennes, al Nizza e al Lione di Sylvinho. Il PSG passa in vantaggio grazie al gol di Cavani che sfrutta un erroraccio in fase di impostazione del Rennes, ma a fine primo tempo ecco il pareggio con la rete di Niang che si gira e trafigge Areola con un sinistro di precisione. In avvio di secondo tempo c’è anche il 2-1 dei padroni di casa con la rete di del Castillo che di testa anticipa tutta la difesa parigina. A nulla servono gli ingressi di Sarabia, Dagba e Paredes con il PSG costretto a soccombere al Roazhon Park.

Tabellino

Rennes-PSG 2-1

Rennes (5-3-2): Salin; H.Traoré, Da Silva, Gelin, Morel, Maouassa (79' Boey); Camavinga, Grenier, Bourigeaud (77' Lea); del Castillo (73' Siebatcheu), Niang. All. Julien Stéphan

PSG (4-3-3): Areola; Meunier (64' Dagba), Thiago Silva, Diallo, Bernat; Verratti, Marquinhos, Draxler (77' Paredes); Mbappé, Cavani, Di Maria (64' Pablo Sarabia). All. Thomas Tuchel

Marcatori: 36' Cavani (P); 44' Niang (R), 48' del Castillo (R)

Arbitro: Antony Gautier

Ammoniti: 43' Draxler, 54' Meunier, 59' Verratti, 67' Bernat, 85' Siebatcheu, 88' Cavani

Espulsi: nessuno

Il Tweet

Non è la prima volta che il Rennes fa uno scherzetto del genere...