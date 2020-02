Dopo il recente 4-4 con l'Amiens, prosegue la "goal-fest" del PSG, che batte 4-3 il Bordeaux sotto il diluvio del Parco dei Principi e vola - a 65 punti - a +13 sul Marsiglia secondo. Magie, gaffe di Sergio Rico, una doppitta di Marquinhos tra i tanti 'orrori' difensivi. Cavani, col suo acuto del momentaneo 1-1, sale a 200 gol con la maglia dei parigini. Neymar espulso allo scadere (in cui viene anche annullato il gol del 5-3 a Mauro Icardi). Thiago Silva di nuovo ko: a 15 giorni dal suo rientro in campo, il difensore brasiliano è stato costretto a dare nuovamente forfait (dopo soli 17' di gioco) per un dolore al flessore.

Il tabellino

PSG-BORDEAUX 4-3

PSG (4-2-2-2): Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva (17' Gueye), Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Verratti; Di Maria (75' Sarabia), Neymar; Cavani (76' Icardi), Mbappé. All..: Tuchel.

Bordeaux (3-4-3): Costil; Koscielny, Pablo, Sabaly; Kwateng (46' Rubén Pardo), Basic (70' Adli), Otavio, Benito; Hwang (78' Maja), De Préville, Kalu. All.: Paulo Sousa.

Arbitro: Clément Turpin di Oullins.

Gol: 18' Hwang (B), 25' Cavani (P), 45'+1 e 63' Marquinhos (P), 45'+6 Pablo (B), 69' Mbappé (P), 83' Rubén Pardo (B).

Assist: Basic (B, 0-1), Di Maria (P, 1-1), Di Maria (P, 2-1), Cavani (P, 4-2).

Note - Recupero: 6+4. Espulso: 93' Neymar (P) per doppia ammonizione. Ammoniti: Kwateng, Cavani, Gueye, Basic, Kimpembe.

La cronaca della partita in 21 momenti chiave

17' - SI FERMA ANCORA THIAGO SILVA NEL PSG! Nuovi problemi al flessore per l'ex Milan, a 15 giorni dal ritorno in campo. Il difensore brasiliano esce del campo, sostituito da Gueye.

17' - BORDEAUX PERICOLOSISSIMO CON KALU! Il numero 10 girondino parte dalla sinistra , dal limite, scarica un destro deviato alto sopra la traversa da Sergio Rico.

18' - GOL DEL BORDEAUX CON HWANG! Colpo di testa vincente e a fil di palo del sudcoreano sul corner ben calciato da Besic. Male, malissimo in marcatura Tilo Kehrer...

23' - CAVANI! Grande stacco sulla palla scodellata da Di Maria: Costil la alza in calcio d'angolo.

25' - GOL DEL PSG CON CAVANI! Identica azione di qualche istante fa: sinistro a giro di Di Maria e colpo di testa, questa volta vincente, da parte del Matador, che segna il suo 200° gol in 298 presenze complessive col PSG!

29' - PALO DI CAVANI COL TACCO! Azione spettacolare, da play station da parte del PSG: Verranti corssa per Di Maria, che fa sponda aerea per il Matador, la cui finezza ravvicinata si stampa sul palo.

30' - PARATISSIMA DI COSTIL! Il portiere del PSG si allunga e devia in corner la conclusione in solitaria di Mbappé.

45'+2 - GOL DEL PSG CON MARQUINHOS! Sulla punizione dalla sinistra di Di Maria, l'ex Roma Marquinhos insacca in maniera singolare, colpendo il pallone con la spalla: 2-1.

45'+6 - GOL DEL BORDEAUX CON PABLO SU PASTICCIO DI SERGIO RICO! L'ex portiere del Fulham conferma la sua fama di combina-guai: su retropassaggio di Verratti, il portiere del PSG calcia addosso a Pablo, con la palla che termina inesorabilmente in fondo al sacco. Incredibile al Parco dei Principi: 2-2!

49' - ALTRA PAPERA DI SERGIO RICO! La palla viene regalata a centro area a Kalu, che calcia in porta con il salvataggio di Marquinhos. I giocatori del Bordeaux reclamano un rigore per un presunto tocco col braccio del brasiliano, ma l'arbitro fa proseguire.

52' - HWANG INCROCIA IL DESTRO SU PALLA DI BASIC! Palla larga di pochissiomo e Bordeau vicinissimo al controsorpasso.

58' - COLPO DI TESTA RAVVICINATO DI PABLO! Questa volta Sergio Rico risponde 'presente' deviando alto sopra la traversa.

61' - KIMPEMBE! Potente conclusione sul primo palo deviato da Costil in calcio d'angolo.

63' - GOL DEL PSG CON MARQUINHOS! Zampata lestissima, in anticipo su Otavio, del centrale difensivo brasiliano, che trova addirittura la doppietta: azione nata da calcio d'angolo e, in seguito a un batti e ribatti in area, Mbappé rimette la sfera al centro, dalla sinistra. Dopo la deviazione di testa di Cavani, arriva quella vincente di Marquinhos: 3-2!

68' - CAVANI A TU PER TU CON COSTIL! Palla che fa la barba al palo. C'era Mbappé liberissimo...

69' - GOL DEL PSG CON MBAPPE! Scambio prolungato con Cavani e gol inevitabile, a tu per tu con Costil: 4-2!

75' - CAVANI SI MANGIA IL 5-2! Neymar lo smarca e, dopo aver scartato Costil, il Matador calcia alto sopra la traversa a porta vuota.

77' - SERGIO RICO! Il portiere ex Fulham si allunga e respinge il sinistro al fulmicotone del neoentrato Adli.

83' - GOL DEL BORDEAUX CON RUBEN PARDO! Destro di collo pieno dal limite dell'area: palla sotto l'incrocio dei pali e gara nuovamente riaperta: 4-3!.

89' - GOL ANNULLATO AL NEOENTRATO ICARDI! Il gol lo trovano nuovamente i padroni di casa: dopo numerosi giochi di prestigio di Neymar, arriva il cross dalla sinistra di Bernat con tap in sul secondo palo dell'ex Inter. Ma la VAR ravvisa un tocco in fuorigioco di Mbappé sull'assist del brasiliano.

90+3 - ESPULSO NEYMAR! Secondo cartellino giallo dopo l'intervento a metà campo su Adli.

Seguono aggiornamenti...