PSG, brutto tonfo in casa! 0-2 con il Reims, aggancio Angers

Nella settima giornata della Ligue 1 tonfo clamoroso del PSG che in casa - privo di Cavani, Mbappé e Icardi, cade per 2-0 contro il Reims.

Continua la corsa dell'Angers che raggiunge i parigini al primo posto vincendo fuori casa contro il Tolosa per 2-0. Sfida risolta nel finale con doppietta di Allouoi all'88' e al 95'. Vittoria in casa oper 1-0 del Nantes contro il Rennes (decide su rigore Tourè al 77') e del Montpellier sul Nimes (al 31' Soquet).

Successo esterno del Bordeaux sull'Amiens per 3-1: padroni di casa in vantaggio al 2' con Mendoza, immediata replica all'8' con Adli che raddoppia al 45'. Di Kalu al 75' il gol che chiude la sfida.

Cade in casa il St. Etienne battuto dal Metz con un gol di Dialklo al 18'. Pareggio per 2-2 tra Brest e Lione: Olympique due volte in vantaggio prima con Dembelè al 28' e poi con Cornet ma è raggiunta dalla doppietta di Court (29' e 85'). Il Lilla batte lo Strasburgo 2-0 con reti di Osimhen al 43' e di Remy al 64'.