Straordinaria partita al Parco dei Principi: 4 gol nei primi 24 minuti e tanto spettacolo per un 3-3 che diverte e fa fare un passetto in più ai parigini in cima alla Ligue 1. Primo posto a 46 punti, +5 sul Marsiglia (dopo il primo pareggio in campionato) e un recupero da disputare, proprio coi monegaschi (settimi a quota 29 con Lione e Angers) del nuovo tecnico Moreno mercoledì sera al Louis II. In quell'occasione si giocherà la gara rinviata a inizio dicembre per le forti precipitazioni registrate in Riviera. Nel match di Parigu, grande prova di Neymar, autore di due gol "e mezzo". Il pari finale, però, è di Slimani al 70'.

Kylian Mbappé à la lutte avec Cesc FabregasGetty Images

Il tabellino

PSG-MONACO 3-3

PSG (4-4-2): Navas; Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat; Di Maria (80' Sarabia), Verratti (80' Paredes), Gueye, Neymar; Mbappé, Icardi (86' Icardi). All.: Tuchel.

Lione (4-3-3): Lecomte; Henrichs, Glik, Maripan, Ballo-Touré; Bakayoko, Fabregas (65' Slimani), Golovin; Gelson Martins (82' Aguilar), Ben Yedder (85' Adrien Silva), Keita Baldé. All.: Moreno.

Arbitro: Antony Gautier di Lilla.

Gol: 3' e 41' rig. Neymar, 7' Gelson Martins (M), 13' Ben Yedder (M), 24' aut. Ballo-Touré (P), 70' Slimani (M).

Assist: Verratti (P, 1-0), Ben Yedder (M, 1-1), Keita Baldé (M, 1-2).

Note - Recupero: 2+5. Ammoniti: Keita Baldé, Bakayoko, Ballo-Touré.

La cronaca della partita in 20 momenti chiave

3' - GOL DEL PSG CON NEYMAR! Straordinario pallone lungo di Verratti, che lancia sulla sinistra il brasiliano e, arrivato a tu per tu con Lecomte, lo batte con una conclusione precisa sul primo palo: 1-0!

PSG gegen MonacoGetty Images

7' - GOL DEL MONACO CON GELSON MARTINS! Il portoghese insacca a porta vuota dopo l'uscita a valanga di Navas su Ben Yedder, ben imbeccato da Fabregas: 1-1!

La joie de Monaco au Parc des PrincesGetty Images

13' - GOL DEL MONACO CON BEN YEDDER! Azione in velocità di Keita Baldé, abile a servire l'ex attaccante del Siviglia, abile a insaccare in diagonale a tu per tu con Keylor Navas: 1-2 e inizio di partita strepitoso al Parco dei Principi!

Le but de Wissam Ben Yedder face au PSGGetty Images

15' - NEYMAR! Destro a giro su calcio di punizione: Lecomte si allunga e manda in calcio d'angolo.

21' - MEUNIER DALLA DESTRA PER MBAPPE! L'ex di turno anticipa tutti sul primo palo, ma il pallone va a sbattere sui cartelloni pubblicitari.

22' - MONACO VICINISSIMO AL TRIS! Ben Yedder se ne va in contropiede e restituisce il favore di prima a Keita Baldé, il cui tiro in corsa viene respinto da Navas in uscita.

24' - AUTOGOL DEL MONACO SU TIRO DI NEYMAR! Il brasiliano, ben imbeccato da Di Maria, conclude a centro area trovando una doppia deviazione: prima di Henrichs, poi - quella decisiva - di Ballo-Touré: 2-2!

Neymar (PSG)Getty Images

31' - PALO DI GLIK! L'ex granata colpisce di testa e manda il pallone sul primo palo dopo un cross proveniente dalla bandierina: il Monaco sfiora il tris.

37' - GOLOVIN PRENDE LA MIRA SU ASSIST DI BEN YEDDER! Destro a giro ben respinto da Keylor Navas.

41' - GOL SU RIGORE DEL PSG CON NEYMAR! Penalty assegnato per lo sgambetto in area di Gelson Martins su Mbappé: dal dischetto, il brasiliano spiazza rasoterra Lecomte.

45'+1 - DI MARIA DENTRO PER MBAPPE! Il Psg sfiora il 3-2 ma l'ex Monaco, da due passi, calcia sull'esterno della rete.

45'+3 - INCREDIBILMENTE OCCASIONE MANCATA DA GOLOVIN! Il centrocampista del Monaco, smarcato tutto solo in area dal cross dalla destra di Ben Yedder, calcia incredibilmente a lato!

54' - OCCASIONE GETTATA ALLE ORTICHE DA NEYMAR! Invenzione di Di Maria, che fa tunnel su Henrichs e pesca il brasiliano tutto solo in area, all'altezza del dischetto: la conclusione a botta sicura viene incredibilmente respinta da Lecomte.

57' - KEITA BALDE BUTTA VIA UN'OCCASIONISSIMA IN CONTROPIEDE, ben gestito, invece, da Ben Yedder e Golvin. L'ex Lazio e Inter alza in area debolmente un pallone prontamente recuperato da Navas.

70' - GOL DEL MONACO CON SLIMANI! Gelson Martins dentro per l'attaccante algerino appena entrato, che insacca in area piccola ma dopo essere scattato in offside. La rete viene prima invalidata e poi assegnata dalla VAR, che individua una deviazione volontaria di Marquinhos sul passaggio dentro del portoghese.

Islam Slimani et Wissam Ben Yedder face à MonacoGetty Images

85' - USCITA DISGRAZIATA DI LECOMTE! Marquinhos lo anticipa di testa sulla punizione di Neymar: la palla rimbalza sull'esterno alto della traversa.

87' - BAKAYOKO! Stoccata al volo dal limite dell'ex Milan indirizzata all'angolino: Meunier ci mette il piedone e anticipa l'intervento di Navas spazzando.

88' - SLIMANI! Colpo di testa sul primo palo su assist dalla bandierina: miracoloso Navas a deviare alto sopra la traversa.

90'+5 - NEYMAR SCODELLA UNA PALLA GHIOTTA PER MBAPPE! Conclusione al volo, di mezzo esterno, che termina fuori di pochissimo.

90'+6 - CAVANI, APPENA ENTRATO, CI PROVA DI TESTA! Stacco in area su cross dalla destra di Mbappé: Lecomte respinge ancora una volta e la gara finisce 3-3.

Il migliore

Neymar JR. Guizzante, prolifico, ricco di iniziativa. Segna (due gol "e mezzo", che non sono tre solo per quella deviazione di Ballo-Touré) e disegna traiettorie sublimi per i compagni.

PSG gegen MonacoGetty Images

Il peggiore

Icardi. Prestazione da "Chi l'ha visto?". In una gara pirotecnica e spettacolare, riesce a estraniarsi dal gioco. Quasi un'impresa.

Il momento social