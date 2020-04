Rudi Garcia: "Tornare a giocare? Lo spero, ma non è ragionevole farlo ogni 3 giorni dopo 2 mesi"

" Voglio ricominciare, ma non a caso. [Rudi Garcia all'Equipe] "

Queste le parole di Rudi Garcia ad un'intervista a L'Equipe, dove il tecnico del Lione si augura che ci sia la ripresa de campionato - e della Champions - ma che sia una ripresa fatta con buon senso e logica. Considerando il piano della Lega Calcio francese, si dovrebbe giocare ogni 3 giorni per recuperare le 10 giornate che mancano al campionato. Un qualcosa che non piace assolutamente all'ex allenatore della Roma.

" Dopo due mesi di stop non si può giocare ogni 3 giorni, non è possibile e non è ragionevole. Non è ancora emerso un orientamento preciso, ma non siamo soddisfatti di dover giocare ogni 3 giorni, così come dall'assenza di due settimane di vacanze tra la fine di questa stagione e l'inizio della prossima "

Oltre al campionato, dove il Lione è 7° ma ancora in corsa per un piazzamento in Europa League, il Lione deve ancora giocare la finale di Coppa di Lega francese (contro il PSG) e il ritorno degli ottavi di finale di Champions contro la Juventus (dopo l'1-0 dell'andata con il gol di Tousart).

" Comunque io sono un privilegiato, non mi lamento per questa quarantena, non posso farlo. Ma non vedo l'ora di tornare ad allenarci e di giocare. Tutti lo vorremmo, ma a condizione di rispettare le condizioni di sicurezza per noi e i giocatori "