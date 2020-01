Tuchel allontana l'addio di Cavani: "Non va via nessuno a gennaio, il PSG non è il monopoly"

Alla vigilia della gara di Coppa di Lega contro il Saint-Étienne, l’allenatore del PSG, Thomas Tuchel, ha confermato che non ci sarà la cessione di Cavani a gennaio. L’Atlético Madrid l’ha prenotato per il prossimo giugno, ma Simeone avrebbe preferito averlo già questo inverno per affrontare la Champions League con il Matador. Niente da fare però, Tuchel preferisce perderlo a zero piuttosto che privarsene in questo momento della stagione.

" Io e Leonardo abbiamo la stessa opinione. Non ci piace cambiare molto durante l’inverno. Leonardo ha molta esperienza, sa come vincere titoli e sa cosa è necessario affinché una squadra sia in grado di farlo. Vogliamo vincere più titoli possibile e per questo abbiamo bisogno di una grande squadra, con tanti campioni. Non è il monopoly qui "

Cavani può essere un problema per lo spogliatoio?

" I giocatori sono umani, ma posso dire che questa squadra lavora davvero bene insieme e che hanno creato un buono spirito tra loro. Quindi, ogni volta che un giocatore lascia o arriva, è sempre un po’ incerto e non vogliamo cambiare gli equilibri dello spogliatoio "

" Cavani, sicuramente, si sente un po’ deluso per non giocare spesso, ma devo dire che Mbappé e Icardi stanno facendo molto bene insieme. Ora Cavani sta combattendo per il suo posto ed è quello che chiediamo. C’è grande competizione, tutti vogliono giocare, ma non posso promettere nulla a nessuno. Questo, in realtà, è il punto di forza della nostra squadra, avere tanta competizione interna "

L’Atlético Madrid, intanto, persa la possibilità di avere subito Cavani, ha messo gli occhi su Paco Alcácer ma il Borussia Dortmund ha chiesto 40 milioni per liberare l’attaccante ex Barcellona.