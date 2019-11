Tuchel, che stoccata a Neymar: "Non è facile gestirlo. A volte ha un atteggiamento provocatorio"

Un'inizio di stagione decisamente in salita per Neymar tra infortuni e vicende extracalcistiche. I numeri del brasiliano raccontano di un'alta media realizzativa, 4 gol in 6 partite in Ligue 1, ma anche tanti turni di stop forzato. In Psg-Lille, match che segnava il suo ritorno dall'ultimo problema alla coscia, O'Ney è uscito dal campo inviperito dopo aver giocato 65 minuti senza mai incidere e, al momento del cambio, è piovuta una bordata di fischi dal pubblico del "Parco dei Principi".

L'ex attaccante del Barcellona ha preso direttamente la via degli spogliatoi senza salutare Tuchel né fermarsi in panchina con i compagni, sintomo del fatto che il rapporto con la panchina sia ormai ai minimi termini: in settimana il tecnico lo aveva esplicitamente criticato per essere volato a Madrid a seguire la Coppa Davis. E sull' emittente oltralpe France Info, alla vigilia della supersfida di Champions contro il Real Madrid, ha rincarato la dose.

" Non è facile gestirlo, ha un grande cuore, ma non sempre mostra di essere un ragazzo generoso. Alcune volte ha un atteggiamento provocatorio e questo non mi piace, perché non è necessario. Gliel’ho detto, insieme scherziamo molto e provo sempre a dirgli la verità. È provocatorio quando sente che c'è qualcosa di sbagliato, ma non lo è quando è calmo. "