Ligue1: il Lione vince 3-0 col Monaco

Si apre con una netta vittoria dell'Olympique Lione in casa del Monaco la Ligue1 2019/2020. Nell'anticipo della prima giornata di campionato l'OL si è imposto 3-0 al 'Louis II'. A segno Dembele e Depay nel primo tempo, Tousart nella ripresa. La squadra del Principato ha giocato in dieci per più di un'ora per l'espulsione di Fabregas, avvenuta sul punteggio di 1-0.