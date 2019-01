Ligue1: Monaco-Nizza 1-1, Lione pareggia a Tolosa

Terzo pareggio consecutivo per l'Olympique Lione che nella giornata odierna della Ligue1 dedicata ai recuperi non va oltre il 2-2 in casa del Tolosa. I padroni di casa si portano sul 2-0 grazie alla doppietta di Durmaz, ma Dembele e Fekir nel quarto d'ora finale guidano la rimonta degli ospiti. Un punto a testa anche per Monaco e Nizza. Saint-Maximin sblocca il risultato alla mezzora, la squadra del Principato pareggia nella ripresa al 5' con Badiashile. I rossoneri hanno giocato un tempo intero in dieci per l'espulsione di Sacko, ma nonostante questo nella ripresa hanno fallito il possibile gol vittoria con un calcio di rigore fallito al 32' ancora da Saint-Maximin. In coda colpo importante per il Guingamp, che supera 2-1 il Rennes e, pur restando all'ultimo posto, torna in corsa per la salvezza, distante ora solo 4 punti. Successo anche per il Nimes sul Nantes (1-0).