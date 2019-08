Ligue1: Psg vince 2-0 a Metz, reti di Di Maria e Choupo-Moting

Nonostante le assenze in attacco di Mbappè, Cavani e Neymar, il Paris Saint-Germain batte 2-0 in trasferta il Metz nell'anticipo della quarta giornata della Ligue1. A segno Di Maria su rigore all'11' del primo tempo e Choupo-Moting al 43'. I campioni di Francia salgono così a 9 punti, agganciando momentaneamente il Rennes in testa alla classifica. Il Metz, al secondo stop di fila, rimane invece fermo a 4.