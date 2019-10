Lione: esonerato il tecnico Sylvinho

Il Lione ha deciso di esonerare l'allenatore brasiliano Sylvinho. L'ex giocatore di Arsenal e Barcellona era arrivato a maggio, in sostituzione di Bruno Genesio. Il club ha comunicato "di voler attuare una procedura che può portare alla risoluzione del contratto" dell'allenatore.

Nonostante abbia perduto diversi giocatori chiave, tra cui Mendy, Ndombele e Fekir, Sylvinho era partito benissimo con il Lione vittorioso 3-0 con il Monaco e 6-0 contro l'Angers. Ma da quel momento il Lione non ha più vinto una partita in campionato, scivolando in zona retrocessione. In Champions il brasiliano ha ottenuto quattro punti nelle prime due gare, frutto di un pareggio con lo Zenit Saint Petersburg e una vittoria per 2-0 con il Lipsia.