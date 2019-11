Lippi non guiderà la Cina ai Campionati dell’Est Asia, la stampa attacca: “Trascura il suo dovere"

Dopo il “divorzio” tra Fabio Cannavaro e il Guangzhou Evergrande, con l’ex difensore di Real Madrid e Juventus sollevato dall’incarico di allenatore (con la squadra prima in classifica a tre giornate dal termine) per “frequentare un corso di cultura aziendale cinese” anche un altro ex Campione del Mondo, trapiantato nella Terra raccontata da Marco Polo, come Marcello Lippi è fortemente in discussione.

Il c.t. è finito nel mirino dei media locali dopo la comunicazione che non guiderà la Nazionale nei Campionati dell’Est Asia di dicembre, in quanto sarà in Italia per trascorrere le vacanze natalizie. L’ Oriental Sports Daily, infatti, ha accusato l’allenatore viareggino di “stare trascurando i suoi doveri. Non dovrebbe essere il suo lavoro allenare la nazionale? – continua la rivista sportiva – Poichè intasca lo stipendio da ct, dovrebbe fare il lavoro che compete al commissario tecnico”. Va ricordato che Lippi è ritornato sulla panchina della selezione cinese lo scorso maggio, incentivato da un ingaggio pari a 180 milioni di yuan all'anno (quasi 23 milioni di euro). Non a caso, sempre l’Oriental Sports Daily ha definito la comunicazione della Federazione “uno schiaffo morale alla Nazione”.

Quella che scenderà in campo a partire dal 10 dicembre contro il Giappone in Corea del Sud sarà una sorta di Squadra B, guidata dal vice dell’ex allenatore 71enne - Li Tie, ex centrocampista della nazionale e dell’Everton. Le prime scelte, invece, saranno impegnate nel match di Qualificazione al Mondiale del 2022 contro la Siria, leader del Gruppo A, proprio davanti ai ragazzi di Lippi, il 14 novembre.