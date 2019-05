Liverpool, Klopp rassicura: "Salah? Colpo alla testa ma sta bene"

"Dovremo vedere, ha preso un colpo alla testa, ha guardato la partita negli spogliatoi, stava bene, ma dobbiamo fare altri test". Così l'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, dopo la vittoria contro il Newcastle di Rafa Benitez per 2-3, ha commentato l'infortunio di Mohamed Salah, che ha lasciato ieri sera il campo del St. James Park dopo aver subito un colpo alla testa. I Reds, martedì prossimo, sfideranno in casa per la semifinale di ritorno di Champions il Barcellona, dopo il ko per 3-0 al Camp Nou.