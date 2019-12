Liverpool, Oxlade-Chamberlain infortunato: stop per almeno due gare

Alex Oxlade-Chamberlain salterà le prossime due partite dei Reds del 2019 dopo l'infortunio subito ai legamenti della caviglia. Lo ha confermato l'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, in conferenza stampa. Il centrocampista è uscito dal campo nel corso del secondo tempo della finale di Coppa del Mondo per club contro il Flamengo. Oxlade-Chamberlain salterò gli gli incontri contro il Leicester City e il Wolverhampton Wanderers. Saranno poi necessarie ulteriori valutazioni per determinare quando potrà tornare. "Ora dobbiamo vedere quanto velocemente possiamo risolvere il problema. Non lo so esattamente. Anch'io ho avuto quell'infortunio, ma è stato anni fa e può volerci un po o può essere veloce, dobbiamo vedere. Nessuna possibilità per giovedì e nessuna possibilità per quest'anno; Oxlade non giocherà più nel 2019, questo è chiaro", ha aggiunto il tecnico dei Reds.