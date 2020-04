Lokomotive Lipsia, che trovata! Venduti 125.000 biglietti per un evento inesistente

Non prendete impegni per il prossimo 8 maggio: tutti al Bruno-Plache Stadion di Lipsia... Anzi no: ovviamente non si potrà andare allo stadio, né a Lipsia né in tutti gli altri stadi del mondo.

Ma ci saremo con la mente, vista l'iniziativa promossa e portata a buona fine dal Lokomotive Lipsia, squadra che in passato ha vissuto momenti di gloria (in bacheca anche tre titoli di Germania e una Coppa Nazionale) ma da ormai tanti anni scivolato in quarta divisione, lasciando spazio al più quotato Red Bull Lipsia.

La trovata

Il club, in difficoltà economiche e non solo a causa del Coronavirus, ha deciso qualche settimana fa di mettere in vendita dei biglietti - un euro a biglietto - per una partita immaginaria chiamata la "partita della salvezza contro l'Avversario Invisibile". L'iniziativa, se in un primo momento era stata presa come la solita trovata un po' folcloristica, ha preso forma e ora si è trasformata in un vero e proprio record: 125.000 i ticket venduti, con acquisti effettuati anche in Asia e in America.

Numeri da record

Il primato precedente apparteneva a un match valido per la semifinale di Coppa delle Coppe del 1987, quando il Lokomotive affrontò in casa il Bordeaux (e poi perse in finale con l'Ajax di Van Basten). Non è finita, però: fino all'8 maggio c'è tempo e nel mirino c'è un altro record. Il 17 aprile 1937 a Glasgow, Scozia-Inghilterra 3-1 fece registrare il primato europeo di 149.547 biglietti venduti. Forza, signori, c'è ancora tempo...