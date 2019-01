Los Angeles Galaxy: Schelotto nuovo allenatore

Guillermo Barros Schelotto è il nuovo allenatore dei Los Angeles. Lo ha ufficializzato il club di Major League Soccer, nel quale milita Zlatan Ibrahimovic. Schelotto, 45 anni, arriva dopo aver completato la sua terza stagione con il Boca Juniors, dove ha guidato lo storico club al trionfo in due campionati argentini. "Sono onorato di diventare allenatore del club più decorato della Major League Soccer", ha commentato l'ex centrocampista. "Questa è un'enorme opportunità per me e sono entusiasta di iniziare".