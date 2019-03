Uscita da pochissimo ma ha davvero, come si suol dire in questi casi, fatto il giro del web. Se non altro perché a memoria non si ricorda di un premio consegnato in un’aula del Senato italiano a un ex dirigente radiato a vita. Il soggetto in questione è Luciano Moggi.

L’ex dg della Juventus, cancellato dal mondo del calcio italiano dopo lo scandalo Calciopoli, è stato premiato lo scorso 23 marzo nella sala Zuccari del Senato. Un ‘riconoscimento speciale alla carriera’ che arriva dal comitato dell’ordine del Leone d’Oro di Venezia.

Un premio che di per sé resta legittimo – il comitato è libero infatti di scegliere chi ritiene più opportuno premiare – ma che fa discutere proprio per il luogo della cerimonia, ovvero una sala del Senato italiano.

Si sono scatenate così le polemiche a cui chiaramente non sono mancati i soliti protagonisti. Il più rapido di tutti il giornalista televisivo Maurizio Pistocchi, noto sui social per le sue posizioni non proprio tenere nei confronti dell’ambiente Juventus, che si è espresso con una battuta tagliente (visibile nel tweet qui sotto).