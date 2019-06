Luis Enrique lascia la Spagna per problemi familiari: al suo posto c'è Moreno

Luis Enrique non è più il ct della Spagna. Lo ha annunciato in una conferenza stampa il presidente della federcalcio iberica Luis Rubiales. L'ex tecnico di Roma e Barcellona, che verrà sostituito dal suo vice Robert Moreno, al primo incarico da capo allenatore, lascia per motivi personali.

Moreno: "Una giornata agrodolce"

Arrivato nell'estate del 2018, Luis Enrique si era assentato dagli impegni della nazionale dello scorso marzo per "motivi familiari di forza maggiore". Negli ultimi tre mesi Robert Moreno ha guidato la Roja nelle tre gare di qualificazione a Euro 2020 ottenendo tre vittorie, contro Malta (2-0), Isole Fa Oer (4-1) e Svezia (3-0). "E' una giornata agrodolce - ha dichiarato il nuovo ct della Spagna -. Sognavo di diventare selezionatore ma non in questo modo. E' difficile per me, in un altro momento sarebbe stato bello. Cercheremo di proseguire il lavoro che ha iniziato Luis e di vincere l'Europeo".