Lukaku salta l'amichevole a Perth, Pogba in panchina

Nessuna traccia di Romelu Lukaku nella squadra con cui il Manchester United sta affrontando i Perth Glory, nella prima uscita della stagione. L'attaccante belga, obiettivo di mercato dell'Inter, non figura nemmeno in panchina a conferma che il suo futuro sembra essere sempre più lontano dai Red Devils. Per quanto riguarda Paul Pogba, invece, anche lui deciso a lasciare Manchester, il centrocampista francese al momento è in panchina al fianco del manager Ole Gunnar Solskjaer.