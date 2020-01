Lutto a Guingamp: Nathael Julan muore a 23 anni dopo un incidente d'auto

Un grave lutto colpisce l'En Avant Guingamp e tutto il mondo del calcio. Nathaël Julan, attaccante 23enne della squadra francese, è deceduto dopo essere rimasto coinvolto in un'incidente d'auto nella giornata di venerdì. Da quanto riporta France Blue, il giocatore francese ha perso il controllo del suo veicolo nei pressi di Pordic, dopo l'allenamento. L'auto è finita fuori strada e ha finito la sua corsa contro un albero. A nulla sono valsi l'intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale.

Julan, nato a Montivilliers il 19 luglio 1996, era cresciuto nelle giovanili del Le Havre per poi esordire in prima squadra nell'ottobre 2015. Nel 2018 il passaggio al Guingamp, con una parentesi al Valenciennes in prestito nella seconda parte della scorsa stagione.