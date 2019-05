Madrid: come passare un weekend indimenticabile nella capitale del calcio

La capitale spagnola offre una grande varietà di attività che permetteranno anche ai tifosi più sfegatati di sentirsi a casa e godersi un'esperienza indimenticabile. Ecco qualche idea.

Il Santiago Bernabéu e il Wanda Metropolitano

Madrid vanta due dei migliori stadi di calcio al mondo. Il Santiago Bernabéu, con la sua capienza di 80.000 spettatori, ha ospitato quattro finali di Champions League, una finale di Coppa UEFA (1964) e una finale di Coppa del Mondo (1982). Più di recente, è stato teatro della storica finale della Copa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate, trasferita in Spagna in seguito ai gravi incidenti accaduti in Argentina. Fare un giro del Bernabéu, sede del Real Madrid, è un must assoluto per ogni tifoso di calcio. La squadra in bianco ha quasi 120 anni di storia, ripercorribili attraverso le sue teche in vetro piene di trofei e il suo leggendario palmarès. In nessun altro stadio potrai ammirare addirittura 13 trofei di Champions League.

Madrid: how to spend an unforgettable weekend in football’s capital cityEurosport

A meno di 10 km dalla sede del Real a Concha Espina, nel distretto di Canillejas, c'è una delle arene sportive più moderne del continente. Il Wanda Metropolitano, inaugurato meno di due anni fa, è la nuova sede dell'Atlético Madrid. Nonostante la sua breve esistenza, ha già ospitato partite importanti, tra cui quella che ha visto la vittoria della Spagna per 6-1 sull'Argentina e la finale del 2018 della Copa del Rey tra il Barça e il Siviglia. Ora è pronto ad ospitare la finale della Champions League tra Liverpool e Tottenham, il prossimo 1° giugno.

Votato come miglior stadio del mondo nel 2018, assistere a una partita sugli spalti del “colosseo” rosso e bianco è un'esperienza unica. Anche fare una passeggiata attraverso il "Paseo de Leyenda" (la “Walk of Fame” dell'Altético) è un'attività imperdibile: qui si trovano le targhe che rendono omaggio ad ogni giocatore che ha giocato per il club 100 partite o più. Per cena, si può fare una giro tra gli ambulanti che vendono le loro leccornie vicino allo stadio o, una volta finita la partita, si può andare in centro a Madrid per gustare uno dei famosi panini ai “calamares” (ovvero i calamari).

Naturalmente, è anche possibile visitare lo stadio di Rayo Vallecano nel quartiere centrale di Vallecas. Una delle cose migliori di Madrid è il suo sistema di trasporto pubblico, comodo ed efficiente: sia il Bernabéu che il Wanda Metropolitano hanno fermate della metropolitana e degli autobus dedicate, mentre gli stadi più lontani possono essere raggiunti con il treno suburbano “Cercanías” senza problemi.

Madrid: how to spend an unforgettable weekend in football’s capital cityEurosport

Un viale monumentale

Che tu sia un “Real Madridista", un “rojiblanco” dell'Atlético, un viking del Real Madrid, un indiano dell'Altlético o nessuno di questi, saprai di certo dove ogni club va a celebrare i propri titoli. La cosa curiosa è che i due monumenti in questione, entrambi altamente emblematici a Madrid, si trovano a soli 500 metri di distanza l'uno dall'altro. Da una parte c'è la Plaza de Cibeles, dove potrai ricreare il momento in cui Sergio Ramos avvolse la sciarpa del Real Madrid attorno al collo della statua di fronte a migliaia di fan. Poco oltre il Paseo del Prado, dall'altra parte, c'è la Fuente de Neptuno, dove i tifosi dell'Atlético festeggiano i trionfi sportivi della propria squadra. Entrambe le statue sono state ideate dall'acclamato architetto Ventura Rodríguez.

Madrid: how to spend an unforgettable weekend in football’s capital cityEurosport

I festeggiamenti, poi, si sono diffusi ovunque nella capitale tra il 2008 e il 2012, quando la Nazionale spagnola, ha vissuto il suo periodo d'oro, vincendo due campionati europei consecutivi e l'attesissima Coppa del Mondo. Tutti i trofei sono stati mostrati davanti a una folla di proporzioni epiche nella Plaza de Colón. La vittoria in Sud Africa ha portato oltre un milione di persone in strada a godersi lo spettacolo, tra la musica e le buffe battute di Pepe Reina.

La giornata ideale di un tifoso di calcio

Calcio e turismo sono perfettamente compatibili nella capitale spagnola: se vuoi conoscere questa città vivace e allo stesso tempo soddisfare la tua passione per questo fantastico gioco, ecco l'itinerario perfetto per te.

Per dare il calcio d'inizio a colazione, quale modo migliore per iniziare la giornata con un caffè e qualche toast (o anche un brunch, nel caso fossi fuori a far festa dalla sera prima) con il Santiago Bernabéu sullo sfondo, anche se i tavoli più vicini alle teche che custodiscono i trofei sono spesso occupati.

A football fan’s dream day outEurosport

Nella stessa mattinata, puoi fare un giro allo stadio di tua scelta o prendere il Paseo de la Castellana fino a raggiungere Goya, dove troverai il Museo de Cera de Madrid, il museo delle cere della città. Lì puoi fare foto con i tuoi idoli senza problemi, non obietteranno! Per darti un'idea, ci sono le cere di personaggi come Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Fernando Torres, Andrés Iniesta, David Villa e Pelé.

A football fan’s dream day outEurosport

Sicuramente avrai fame quando avrai finito, quindi ti consigliamo di andare direttamente a Plaza Mayor per un tipico panino ai calamari, che potrai trovare in qualunque bar. A pochi passi, poi, troverai diversi negozi che vendono prodotti legati al mondo del calcio, che forse sarebbe difficile trovare altrove. Cooligan, ad esempio, vende magliette vintage ad un prezzo molto conveniente.

Se è sabato, ci sarà di certo una partita e, si sa, il modo migliore per guardare una partita è dalle tribune dello stadio. Per questo, assicurati di acquistare i tuoi biglietti con sufficiente anticipo. Se non l'hai fatto o se vuoi un'opzione meno costosa, puoi sempre goderti calcio di altissimo livello con una birra in mano, in un tipico bar di Madrid nel quartiere Centro o nel Barrio de las Letras. A Madrid non dovrai preoccuparti di nascondere i colori della tua squadra: i tifosi rivali spesso guardano le partite insieme e alla fine si fanno una risata, in un clima di sportività e cameratismo.

Madrid, città ideale per una passeggiataFrom Official Website

La domenica è l'ideale per fare una passeggiata nel parco del Retiro, dove potresti persino imbatterti in un'improvvisata partita di calcio! Attraverso il Río di Madrid, se sei fortunato e non l'hanno ancora buttato giù, potresti vedere lo stadio Vicente Calderón sulle rive del fiume Manzanares. Ma forse la principale attività domenicale a Madrid è quella di trascorrere la mattinata a El Rastro, un mercato che vanta oltre 400 anni di storia, situato nella Ribera de Curtidores. Troverai centinaia di bancarelle che vendono tutto ciò che puoi immaginare. Potrai trovare anche molti posti dove gustare una tipica fetta di tortilla o alcuni deliziosi “tostas” o rilassarti con un caffè o una birra sulle terrazze di La Latina.

Madrid, città piena di mercatiniEurosport

Naturalmente, se avrai dei dubbi su come spostarti in città, potrai chiedere a qualsiasi madrileño (ovvero un cittadino di Madrid) che sarà felice di aiutarti a raggiungere la tua destinazione con un sorriso. Madrid è la città in cui vivono il maggior numero di persone di origini diverse, ecco perché chiunque può sentirsi a casa e perché Madrid è la casa di tutti. Nessun'altra città è più accogliente.