Maicon, non è finita: il brasiliano torna a giocare nella Serie B brasiliana

Maicon non vuole smettere di correre: il terzino destro brasiliano prova a rimanere nel calcio giocato e per farlo riparte da dove aveva iniziato. Dal Criciuma, squadra che milita attualmente nella Serie B brasiliana e che lo aveva lanciato ai tempi delle giovanili (1998-1999) e dove faceva l'allenatore suo papà Manoel Sisenando.

Contratto di un anno a partire da dicembre per il 37enne ex Inter e Roma, che ha giocato la sua ultima partita praticamente un anno fa, il 22 dicembre 2017 con la maglia dell'Avai, con cui ha collezionato 9 presenze e un gol in Serie A. Esordio ufficiale fissato per il 17 gennaio prossimo contro la Figueirense.