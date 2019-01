Malagò: "Ora sono ottimista sulla riforma". Giorgetti: "Non perfetta ma buona"

"Rispetto alle modifiche al mondo dello sport apportate dalla legge di bilancio il dialogo sta andando avanti, io penso con positività. Si vede una luce in fondo al tunnel. C'è un segnale di avere non solo una centralità confermata del ruolo del Coni ma anche una condivisione, parola per noi sacra, nel rispetto dei ruoli", dice ancora.

"Quando è arrivato questo provvedimento di riforma non ero ottimista. Lo sono oggi perché gli impegni presi e le parole dette sono importanti". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, aprendo gli Stati Generali dello sport alla presenza dei sottosegretari Giancarlo Giorgetti e Simone Valente. "Ancora diversi punti vanno chiariti - prosegue - come tutte le cose potranno esserci dei correttivi in corso d'opera".

Giorgetti: "Riforma non è perfetta ma è buona"

"Noi pensiamo che questa riforma non sia perfetta ma è buona". Così il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, parlando agli Stati Generali dello Sport. "Questa norma - aggiunge - poi deve essere attuata ed implementata con la collaborazione di tutti gli attori interessati da questo processo e questa è la fase in cui siamo impegnati con chi ha l'esperienza per fare in modo che possa fare in modo di produrre i risultati migliori". Con la riforma "non c'è nessuna volontà di fare intrusione da parte della politica. Il Coni - aggiunge - resta nella sua assoluta autonomia che, anzi, viene esaltata - spiega - per le federazioni non cambia assolutamente nulla. Continueranno a fare quello che facevano prima, i contributi continueranno ad esserci come prima e spero anche di più". Le uniche modifiche, secondo Giorgetti, sono quelle legate alla Coni Servizi che diventerà Sport e Salute. "Cambia il nome ma questo è l'aspetto più banale - prosegue - continuerà a fare quello che fa oggi però nei nostri sogni deve essere anche un braccio operativo che sviluppa ulteriormente quell'aspetto formativo ed educativo legato alla scuola dove si è fatto troppo poco".