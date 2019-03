Malagò: "San Siro? Per CIO non è un problema, ma va trovata una soluzione"

" San Siro? Non è un problema, ora ragioniamo su quello che c'è oggi, poi se il CIO dovesse prendere atto che ci sono lavori per migliorare lo stadio o farne uno nuovo accanto sicuramente si valuterà "

Così il presidente del CONI Giovanni Malagò, intervenuto al Forum organizzato da Il Foglio allo stadio Meazza. "Tre devono essere i soggetti interessati: le due società e l'amministrazione comunale. Ci sono opinioni diverse, ma non c'è una strada sicura e una sbagliata. Vanno fatte delle attente valutazioni economiche, insieme devono trovare una soluzione e quella deve essere cavalcata", ha aggiunto il numero 1 dello sport italiano. Non ci mettiamo a fare storie e polemiche. Comune e club facciano un patto d'onore e firmino. A quel punto, anche se cambiano le proprietà delle squadre e qualunque cosa accada nella politica, quella è la strada. Perché altrimenti si creano alibi e strumentalizzazioni per non fare nulla", ha dichiarato successivamente Malagò parlando a margine dell'evento. "Ci rivediamo qui tra cinque anni e ancora discutiamo di questo", ha aggiunto. Per il presidente del CONI "la madre di tutte le battaglie è Euro 2028, l'Italia si deve candidare, tutti insieme da Nord all'estremo Sud. È l'unico modo per avere obbligatorietà di tempi certi per fare una generazione di nuovi impianti perché altrimenti la competizione non te la assegnano. Questo è l'unico modo perché se no autonomamente, a Bari come a Verona, a San Siro come a Marassi o a Roma non se ne viene a capo".

Stoccolma? Recuperato terreno, ma battaglia aperta

Non penso che una Commissione sia decisiva per la valutazione del voto di ogni singolo membro. Ma se il dossier presenta degli errori è chiaro che le valutazioni saranno negative". Così il presidente del CONI Giovanni Malagò, intervenuto al Forum organizzato da Il Foglio allo stadio Meazza. "Noi siamo molto convinti della qualità del nostro progetto e per due motivi: il primo è il 'low budget' che è il più basso nella storia, poi perché sfruttiamo appena la famosa 'Agenda 2020' impressa da Bach dopo l'elezione a presidente del CIO", ha aggiunto.

" Abbiamo perso terreno su Stoccolma? Forse c'è stato un momento, ma ora ho la sensazione che lo abbiamo recuperato. Io sono ottimista, la partita è molto aperta ma sarebbe un errore sottovalutare gli avversari", ha dichiarato Malagò che ha poi invitato tutti "fino al 24 giugno" ad "essere diplomatici, anche evitando di parlare degli altri perché potrebbe essere controproducente". "

"Tutti tifosi di Mancini"