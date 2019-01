Malagò: "Sul caso della Supercoppa in Italia c'è il trionfo dell'ipocrisia di tanti"

" La Supercoppa in Arabia? E' il trionfo dell'ipocrisia da parte di tanti "

Lo ha detto il presidente del CONI Giovanni Malagò, intervenuto ospite ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1. Il numero 1 dello sport italiano, che nei mesi scorsi è stato anche commissario della Lega di Serie A, ricorda che "c'è stato un bando fatto correttamente a luglio del 2018 e la migliore offerta è stata quella dell'Arabia Saudita". "Il problema è sorto con la vicenda dei biglietti - aggiunge - ma la donna che prima non poteva andare allo stadio ora in determinati settori ci può andare. Quello che succede in Arabia è da criticare e osteggiare, ma mi sembra che sia i governi precedenti che quelli attuali fanno accordi commerciali con l'Arabia".

Malagò ricorda ancora che "la Lega di Serie A è un ente privato che ha fatto un bando in cui dice quale posto o città possa ospitare nei prossimi cinque anni la finale della Supercoppa" e che se c'era un problema legato all'Arabia allora "bisognava escluderla a priori". Il presidente del CONI conclude ricordando che "stiamo facendo la danza della pioggia per riuscire a rivede la Nazionale ai prossimi Mondiali di calcio che si terranno in Qatar, un paese che ha leggi uguali se non anche più restrittive dell'Arabia Saudita. Allora o si prende una linea chiara e molto forte, che io non condivido, o non lo si può fare quando i cavalli sono scappati".

Contro violenza regole chiare e pene durissime

" La violenza nel calcio? E' un discorso che riguarda le norme che regolano questo problema, purtroppo con certi soggetti non ci possono essere che sistemi diversi da quelli attuali. Serve un modello alla Thatcher, con normative che permettevano di fare processi per direttissima "

"Anche con i DASPO certi soggetti si muovono con una certa libertà fuori lo stadio. Le pene devono essere durissime, con regole e metodi chiari. Se non facciamo questo io penso che non se ne viene a capo", ha aggiunto il numero 1 dello sport italiano che oggi pomeriggio parteciperà al tavolo convocato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini per discutere sul problema. "Bisognerebbe anche sburocratizzare al massimo gli iter amministrativi, perche' il calcio inglese è arrivato al successo risolvendo il problema degli hooligans ma al tempo stesso costruendo stadi nuovi", conclude Malagò.

Olimpiadi 2026: il sogno continua

"Il sogno continua. Anche ieri ho sentito il sottosegretario Giorgetti e prima dell'11 gennaio alcuni adempimenti formali dell'esecutivo verranno trasmessi al CIO". Lo ha detto il presidente del CONI Giovanni Malagò in merito alla candidatura olimpica. "Proprio in questi giorni c'è questo ulteriore elemento di formalizzazione del dossier. Ci sono stati una serie di incontri del Comitato direttivo e a breve ufficializzeremo i dettagli della candidatura", ha aggiunto il numero 1 dello sport italiano.

" Paltrinieri portabandiera a Tokyo 2020? Sarebbe un ottimo nome per tanti motivi, perchè è campione del Mondo e Olimpico a Rio. Ma altre idee ci potrebbero essere "