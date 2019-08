" Grazie dirigenza per la tua fedeltà alle tradizioni "

Il riferimento sarcastico del gruppo di tifosi chiamato "Landscrona" è al fatto che i calciatori di colore sono definiti "non affini allo spirito dello Zenit".

"Noi non siamo razzisti e l’assenza di giocatori di colore è solo un’importante tradizione che rimarca la nostra identità, niente di più": questa la spiegazione data in passato in merito a questa questione. "Noi, come la maggior parte dei club delle più importanti città europee non siamo mai stati culturalmente connessi con l’Africa, così come con il Sudamerica, l’Australia o l’Oceania. Non abbiamo assolutamente nulla contro gli abitanti di questi o di altri continenti ma allo stesso tempo vogliamo soltanto giocatori affini allo spirito dello Zenit"

Non inizia dunque all'insegna del buonuomore l'avventura di Malcom in Russia: il calciatore, più volte vicino alla Serie A soprattutto nella scorsa estate (Inter e Roma su tutte) è stato prelevato dal Barcellona per circa 40 milioni di euro.