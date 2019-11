Malmoe è furiosa con Ibrahimovic: la sua statua vandalizzata e bruciata dai tifosi

50 giorni fa Malmoe scendeva in piazza orgogliosa per manifestare il proprio affetto e la propria riconoscenza nei confronti di Zlatan Ibrahimovic, a cui la Federazione Svedese ha voluto dedicare una statua per celebrare il calciatore più rappresentativo di sempre della nazione scandinava. Da 48 ore però quella statua inaugurata in pompa magna è stata presa di mira dagli ultras e tifosi del Malmoe, che si sentono traditi dalla decisione dell’ex centravanti di Juventus, Inter, Milan, PSG e Los Angeles Galaxy di aver deciso acquisito il 25% dell’Hammarby, club di Stoccolma che Zlatan ha dichiarato di voler riportare in alto.

Dall’amore incondizionato alla rabbia che sfocia in vandalismo

Una mossa che ha trasformato l’amore incondizionato della città per il suo campione più illustre in una rabbia che sfocia contro l’iconico monumento dedicato a Ibrahimovic. Sin dalla mattina di ieri la statua è stata oggetto di attenzioni non richieste e la polizia si è decisa a sorvegliare la zona, specie dopo che alcuni facinorosi tifosi avevano sparato bengala nei pressi e sono comparse scritte di scherno nei confronti di Ibra, tipo “Zingaro devi morire”.

Prima della fine della giornata il monumento è andato a fuoco, e stamane alla porta di casa sua a Stoccolma, l’ex bomber dei Galaxy ha trovato la scritta “Giuda” oltre a una cassa di pesce marcio e puzzolente dinanzi all’uscio. E un portavoce degli ultras del Malmoe intervistato da una testata locale ha spiegato perché la città si è sentita tradita dal suo cittadino più illustre:

" Ibrahimovic ha probabilmente perso il polso su ciò che significhi questo per Malmö. Ha sbagliato a ritenere che la città sarebbe stata contenta. Non c'è nessuno a Malmö che indossi la sua maglia dei Los Angeles Galaxy. Quella statua non ha più molto significato, considerando dov'è e cosa ha fatto ora. Ha attivamente voluto che un altro club diventasse migliore di quello che l'ha reso ciò che è ora. "