Malta-Italia 0-2, Bartoli e Girelli portano al successo le azzurre nelle qualificazioni europee

Vince ma non convince la Nazionale italiana di calcio femminile. Le azzurre, impegnate quest’oggi nella trasferta di Ta’Qali contro Malta nel terzo incontro valido per il Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei 2021, si sono imposte 2-0 grazie alle reti messe a segno al 69′ da Elisa Bartoli e al 92′ su rigore da Cristiana Girelli. Due gol dal sapore di liberazione in un confronto nel quale le giocatrici del Bel Paese hanno fatto fatica ad essere incisive negli ultimi 20 metri, manifestando le stesse problematiche che già si erano notate nelle precedenti apparizioni contro Israele e Georgia. E dunque arriva la terza vittoria in altrettante partite, ma di sicuro andrà registrato qualcosa in vista della sfida contro la Bosnia a Palermo di martedì 8 ottobre, considerando l’avversario di un livello ampiamente superiore in un raggruppamento nel quale la Danimarca (vincitrice quest’oggi contro le bosniache 2-0) è la favorita per ottenere il primo posto (in testa al girone con 9 punti come l’Italia ma con una differenza reti nettamente migliore).

PRIMO TEMPO – Bertolini parte con una formazione con alcune facce nuove: Bergamaschi, Gama, Fusetti e Bartoli a protezione della porta di Giuliani; Giugliano in cabina di regia con Galli al fianco e sulle fasce Cernoia e Marinelli; Giacinti e Tarenzi in zona offensiva. 5-4-1 per Malta con Farrugia unico riferimento in attacco. Le azzurre partono subito forte, sfondando sulla fascia destra, sfruttando la catena formata da Bergamaschi e Cernoia. La manovra è fluida ma manca sempre qualcosa nell’ultimo passaggio e Tarenzi, purtroppo, si divora un gol da posizione vantaggiosa. Come era prevedibile, la Nazionale fa la partita ma manca sempre quel quid per dare il colpo decisivo. Col tempo la manovra da fluida diventa un po’ piatta, e c’è tanta geometria, ma poca iniziativa in grado di creare superiorità numerica. La giovane Marinelli, all’esordio con la maglia azzurra, fatica a trovarsi sull’out sinistro e non incide come avrebbe sperato anche per un pizzico di emozione. Le maltesi, da par loro, facendo densità davanti alla propria area riescono a filtrare senza troppi problemi le azioni delle italiane. La prima frazione termina così sullo 0-0.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa Bertolini lancia la top scorer azzurra Girelli (34 realizzazioni con l’Italia) al posto di Marinelli. Prova a incidere con alcune giocate la calciatrice della Juventus ma manca sempre precisione in fase realizzativa. Passano i minuti e il nervosismo cresce tra le fila nostrane. Entra anche Rosucci al posto di Tarenzi, spostando al centro dell’attacco la citata Girelli insieme a Giacinti. Ci serve un’azione fuori dall’ordinario per aprire la scatola maltese ed è la n.10 azzurra con uno splendido tacco smarcante al 69′ a ispirare Bartoli che, bravissima a liberarsi di due avversarie, lascia partire un destro all’angolino su cui Xuereb non può nulla. Un gol che restituisce un minimo di serenità alle azzurre e Girelli trova il raddoppio su rigore nel recupero. La vittoria arriva e sono 9 punti in tre partite ma, come nelle precedenti apparizioni, la migliore Italia è ancora lontana.