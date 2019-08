Manchester City: David Silva nuovo capitano

Con l'addio di Vincent Kompany sarà David Silva il capitano del Manchester City. Lo ha annunciato Pep Guardiola in conferenza stampa. "E' qui da un decennio, conosce il club, conosce la Premier. Ha un grande rispetto da parte dei compagni - ha spiegato il manager dei Citizens - Hanno preso la miglior decisione per la squadra e per il club. Sarà un buon capitano, non ci sarà alcun problema". Parlando dei nuovi acquisti, l'ex allenatore del Barcellona ha evidenziato che in vista della gara con il West Ham "Cancelo non giocherà ma si integrerà bene". Per quanto riguarda Rodri, Guardiola ritiene che "sarà uno dei migliori acquisti che questo club avrà fatto per molti anni - ha concluso - Sarà incredibile".