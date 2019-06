Lisbona (Portogallo), 5 giu. (LaPresse) - Il Manchester City è disposto a fare follie pur di prendere Joao Felix, astro nascente del calcio portoghese in forza al Benfica. Come riporta in Portogallo 'Desporto' i Citizens verseranno nelle casse del club di Lisbona 120 milioni di euro, ovvero la clausola rescissoria del giocatore, che firmerà un contratto di quattro o cinque anni a cinque milioni di euro netti a stagione. Sul giocatore si sono mosse le big di mezza Europa, dalla Juventus al Manchester United passando per Barcellona e Real Madrid. In questa stagione il giovane attaccante ha segnato 20 gol in 43 gare, aggiungendo 11 assist.

