Mancini: "Allegri esce benissimo da 5 anni straordinari alla Juve"

"La separazione tra Allegri e la Juventus? E' la vita degli allenatori, a volte le cose vanno bene e continui, altre volte vanno bene e non continui. Noi siamo vaccinati anche a questo. Massimiliano esce benissimo da questi 5 anni, con 11 trofei: per lui sono stati cinque anni straordinari". Lo ha detto il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, a margine della cerimonia della Hall of Fame della Figc a Firenze.

Mancini si è però anche espresso su altri argomenti. Uno su tutti la crisi della Fiorentina coinvolta nella lotta retrocessione: "Sono sorpreso perché dieci giornate fa era oltre la metà classifica. Mi dispiace. Non è semplice arrivare all'ultima giornata ed avere dei rischi così".

Una battuta infine anche sugli impegni della Nazionale e le speranze per il futuro: "Da troppo tempo la Nazionale non vince un Europeo. Forse il 2020 potrebbe essere l'anno giusto".