Mancini: "L'inno italiano è il più bello del mondo, rappresentare la propria nazione è il massimo"

" Quando si sente l'inno italiano è un qualcosa di particolare. Non abbiamo mai pensato che fosse una marcetta ma penso sia l'inno più bello del mondo. Spero che quanto ascoltato oggi serva a tutti noi quando andremo in campo già da sabato e ci aiuti ancora di più. Il momento più bello penso sia rappresentare la propria nazione "

Lo ha detto il ct della Nazionale Roberto Mancini, che questa mattina ha assistito, insieme a tutti gli azzurri, all'interno dell'auditorium del centro tecnico di Coverciano, all'evento 'L'inno svelato', in cui la Banda musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi, accompagnata dal tenore Francesco Grollo, ha interpretato l'Inno di Mameli arricchito da un excursus brioso sui versi de 'Il Canto degli italiani'.

"Se penso all'inno ripenso a quando ero bambino e guardavo la Nazionale di calcio ma anche gli altri sport e lo cantavo a casa - ha sottolineato Giorgio Chiellini - Poi piano piano dalle nazionali giovanili ho cominciato a cantarlo fino a raggiungere il sogno di cantarlo in Nazionale maggiore. E' un inno stupendo, e cantarlo è un qualcosa di emozionante, un modo di caricarci tutti insieme prima della partita e trasferirci quelle vibrazioni e quelle emozioni che poi cerchiamo di riportare in campo". Leonardo Bonucci ha aggiunto: "Dopo questa bella mezz'ora passata insieme quel minuto davanti alle telecamere" in cui viene cantato l'inno italiano prima delle gare della Nazionale azzurra "sarà ancora più entusiasmante e fatto con ancora più voglia perché racconta la nostra passione, la nostra storia ed è quello che cerchiamo di mettere in campo in ogni partita. Complimenti alla Banda musicale della Polizia di Stato, siete veramente una grande squadra".