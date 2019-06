Si è conclusa nel modo più amaro l'avventura di Diego Armando Maradona sulla panchina dei Dorados, squadra che milita nella Seconda divisione messicana. L'ex Pibe de Oro, che il 30 ottobre prossimo compirà 59 anni, è stato costretto a lasciare la panchina per motivi di salute: dovrà infatti sottoporsi a due interventi chirurgici a una spalla e a un ginocchio. Già a gennaio Maradona era stato ricoverato in ospedale in Argentina dopo essere stato colpito da un sanguinamento gastrico. "Insieme abbiamo stupito il mondo, abbiamo dimostrato che il calcio è tutta una questione di passione e di cuore. Sarai sempre un Dorado, grazie di tutto Diego", si legge in un posto pubblicato su Twitter dai Dorados. Il tweet del club si conclude con un messaggio di incoraggiamento ("Recupera, ci vediamo presto") che lascia intendere che il possibile ritorno di Maradona, una volta superati i problemi fisici, non è un'ipotesi da scartare.

