Per Diego Armando Maradona le battaglie legali non finiscono mai. Spunta infatti la possibilità che il Pibe de Oro abbia un'altra figlia illegittima da riconoscere. Lo scoop, lanciato in tv dal giornalista argentino Adrián Pallares, è supportato da un aspetto piuttosto determinante: la ragazza assomiglia molto a Giannina, una delle due figlie avute da Diego Armando con Claudia Villafañe (ed ex compagna di Sergio Agüero).

I figli già riconosciuti

Come dicevamo, dalla ex compagna Claudia Maradona ha avuto Dalma e Giannina. In seguito c'è stata la famosissima battaglia legale tutta nostrana di Diego Armando Maradona Junior, diventato famoso grazie a un reality show sul calcio e che combatté con tutte le sue forse, con l'aiuto della madre, per essere riconosciuto come legittimo e poter portare il cognome del famoso padre. Dopo anni di tensione, sembra che ora i rapporti siano finalmente più distesi. Diego Jr. però non è l'unico. Di questa piccola squadra, infatti, fanno parte anche Jana (la figlia avuta con una cameriera a Mar del Plata) e Dieguito Fernando (il piccolo nato dalla relazione con Veronica Ojeda). Nel frattempo rimane in sospeso il caso di Santiago Lara, che a sua volta dice di essere figlio del Diez. e ora spunta Magalì.

La storia di Magalì

Della ragazza in questione si sa soltanto il nome e che è nata nel 1995, anno in cui Maradona allenava il Racing. Sarebbe stata abbandonata dalla madre naturale e allevata da un'altra donna. Una volta rintracciata la madre biologica, questa le disse che era figlia di Maradona e ora la ragazza, che ha a sua volta un figlio, vuole essere riconosciuta e si è già presentata da un giudice per richedere il test del DNA. Come dicevamo, assomiglia molto alla sorellastra Giannina, che sarcasticamente alla scoperta di nuovi fratellastri sparsi in giro per il mondo avrebbe commentato, qualche tempo fa, "ne mancano pochi per arrivare a 11".