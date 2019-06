Diego Armando Maratona è entrato in una clinica di Buenos Aires per curare l’insonnia, un problema che lo affligge già da diverso tempo e che non era riuscito a risolvere adottando dei farmaci specifici. El Pibe de Oro si è sottoposto a una nuova terapia come riporta Il Mattino: un sonno indotto da farmaci per 4 giorni e 4 notti.

Maradona ricorda il momento preciso in cui finì in coma, a Punta delEste, e all'amico e avvocato Matias Morla ha confidato:

" L'ultima volta che ho visto le ragazze è stato quando mi hanno chiesto dollari. Da tempo non riesco a dormire, non dico che le mie figlie stanno svuotando una banca ma vogliono alterare la realtà, la mia vita. Io ero sul punto di morire e loro acquistavano appartamenti a Miami "

Non si tratta del primo problema di salute dell’ex calciatore del Napoli che la scorsa estate venne colto da un malore mentre stavo guardando Argentina-Nigeria ai Mondiali, lo scorso gennaio venne colpito da un’emorragia gastrica che lo aveva costretto al ricovero.